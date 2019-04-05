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Захисник Тоттенгема заявив, що хоче якомога скоріше завершити кар'єру

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Захисник Тоттенгема заявив, що хоче якомога скоріше завершити кар'єру
Денні Роуз

Захисник Тоттенгема Денні Роуз через прояви расизму в футболі з нетерпінням чекає моменту завершення своєї ігрової кар'єри.

Про це повідомляє Goal.com.

"З мене досить. Коли я планую своє майбутнє, то розумію, що мені залишилося грати приблизно 5-6 років. Якщо чесно, я вже не можу дочекатися, коли завершу кар'єру. Мені досить подивитися на те, що відбувається у футболі зараз.

У цей момент тут стільки політики, що я просто не можу дочекатися, коли перестану все це бачити. Чого можна очікувати, коли федерації штрафують порушників на суму, яку я витрачаю за один день уЛондоні? Ступінь покарання за прояв расизму змушує мене сумувати", - зауважив Роуз.

Раніше Гвардіола прокоментував наявність расизму в футболі.

Також, Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо.

Джерело - Goal.com.

#Тоттенгем
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