Захисник Тоттенгема Денні Роуз через прояви расизму в футболі з нетерпінням чекає моменту завершення своєї ігрової кар'єри.

Про це повідомляє Goal.com.

"З мене досить. Коли я планую своє майбутнє, то розумію, що мені залишилося грати приблизно 5-6 років. Якщо чесно, я вже не можу дочекатися, коли завершу кар'єру. Мені досить подивитися на те, що відбувається у футболі зараз.

У цей момент тут стільки політики, що я просто не можу дочекатися, коли перестану все це бачити. Чого можна очікувати, коли федерації штрафують порушників на суму, яку я витрачаю за один день уЛондоні? Ступінь покарання за прояв расизму змушує мене сумувати", - зауважив Роуз.