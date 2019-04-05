Захисник Тоттенгема Денні Роуз через прояви расизму в футболі з нетерпінням чекає моменту завершення своєї ігрової кар'єри.
Про це повідомляє Goal.com.
"З мене досить. Коли я планую своє майбутнє, то розумію, що мені залишилося грати приблизно 5-6 років. Якщо чесно, я вже не можу дочекатися, коли завершу кар'єру. Мені досить подивитися на те, що відбувається у футболі зараз.
У цей момент тут стільки політики, що я просто не можу дочекатися, коли перестану все це бачити. Чого можна очікувати, коли федерації штрафують порушників на суму, яку я витрачаю за один день уЛондоні? Ступінь покарання за прояв расизму змушує мене сумувати", - зауважив Роуз.
Раніше Гвардіола прокоментував наявність расизму в футболі.
Також, Челсі подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу проти Динамо.
Джерело - Goal.com.