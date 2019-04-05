Динамо придбало Буено та Че-Че всупереч побажанням Хацкевича

Віце президент Динамо Євген Красніков не враховував побажань головного тренера Олександра Хацкевича при покупці бразильців Буено та Че-Че.

Про це розповів сам Красніков.

"Можливо, потрібно було врахувати бачення Хацкевича як фахівця, який особливу увагу приділяє грі в обороні і пресингу.

За деякими своїми якостями ці гравці не вписувалися в його концепцію. Головне, що клуб не втратив фінансово. Якщо Буено дістався Динамо безкоштовно в рамках обміну, то за Че-Че було заплачено 4,8 млн євро, а зараз ми продали його дорожче - за 5.5 млн євро", - сказав Красніков.