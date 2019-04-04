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Зінченко сподівається, що відновиться і вийде на поле за 10 днів

Сьогодні 17:38 263 0
Зінченко сподівається, що відновиться і вийде на поле за 10 днів

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко планує відновитися від травми, отриманої в матчі з Кардіффом, вже за десять днів.

Про це він повідомив телеканалам Футбол1/2.

"Невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Я думаю, на відновлення піде близько десяти днів", - заявив Зінченко.

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"Користуючись нагодою, звичайно ж хотів би подякувати вболівальникам, за те що підтримують мене, за теплі повідомлення. Обіцяю повернутися сильніше. Перші дні будуть тримати холод, а вже через днів п'ять планую почати бігову роботу", - підсумував футболіст.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті здолав Кардіфф у 32-у турі АПЛ.

Джерело - Футбол1/2.

#Зінченко, #Манчестер Сіті, #АПЛ
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