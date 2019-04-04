Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко планує відновитися від травми, отриманої в матчі з Кардіффом, вже за десять днів.
Про це він повідомив телеканалам Футбол1/2.
"Невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Я думаю, на відновлення піде близько десяти днів", - заявив Зінченко.
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"Користуючись нагодою, звичайно ж хотів би подякувати вболівальникам, за те що підтримують мене, за теплі повідомлення. Обіцяю повернутися сильніше. Перші дні будуть тримати холод, а вже через днів п'ять планую почати бігову роботу", - підсумував футболіст.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті здолав Кардіфф у 32-у турі АПЛ.
Джерело - Футбол1/2.