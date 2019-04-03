41-річний португальський тренер Андре Віллаш-Боаш може продовжити кар'єру в Німеччині, очоливши Вольфсбург.

Про це повідомляє Bild/

Нинішній наставник команди Бруно Лаббадіа наступного літа залишить свою посаду.

Раніше Віллаш-Боаш очолював Порту, Челсі, Тоттенхем і пітерський Зеніт. Останнім клубом тренера був китайський Шанхай СІПГ, який він очолював з 2016-го по 2017-й роки.

Після 27-ми зіграних турів Вольфсбург займає поточне 8-е місце в німецькій Бундеслізі, маючи в активі 42 очки за різниці забитих і пропущених м'ячів 44-41.

Нагадаємо, Боаш брав участь у ралі Дакар.

Також, португалець міг очолити Реал.

Джерело - sport.ua.