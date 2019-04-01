Сабо: Шахтар - фаворит матчу Кубка України проти Динамо

Шахтар має більше шансів на перемогу у півфінальному матчі Кубка України проти Динамо.

Так вважає колишній гравець і тренер киян Йожеф Сабо.

"Звісно це фінал, тому що всі чекають яскравої і видовищної гри. Зустрічаються дві найкращі команди країни. Звичайно, вболівальникам хотілося б, щоб вони грали в фіналі, але жеребкування є жеребкування. Динамо, як і Шахтарю буде прикро поступитися суперникові дорогу і не потрапити у фінал Кубка в цьому сезоні.

Для мене фаворитом є Шахтар. Команда грає практично вдома. Але все одно я вважаю, що повинна бути дуже цікава гра", – сказав Сабо.