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Сабо: Шахтар - фаворит матчу Кубка України проти Динамо

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Сабо: Шахтар - фаворит матчу Кубка України проти Динамо

Шахтар має більше шансів на перемогу у півфінальному матчі Кубка України проти Динамо.

Так вважає колишній гравець і тренер киян Йожеф Сабо.

"Звісно це фінал, тому що всі чекають яскравої і видовищної гри. Зустрічаються дві найкращі команди країни. Звичайно, вболівальникам хотілося б, щоб вони грали в фіналі, але жеребкування є жеребкування. Динамо, як і Шахтарю буде прикро поступитися суперникові дорогу і не потрапити у фінал Кубка в цьому сезоні.

Для мене фаворитом є Шахтар. Команда грає практично вдома. Але все одно я вважаю, що повинна бути дуже цікава гра", – сказав Сабо.

Нагадаємо, Динамо отримає від Сан-Паулу 5,5 млн євро за Че Че 

Також, Шахтар зацікавився 18-річним захисником 

Джерело - football24.ua.

#Сабо, #Динамо, #Шахтар
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