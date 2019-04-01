Український півзахисник став гравцем мінського Динамо

Український півзахисник Дмитро Білоног став гравцем мінського Динамо.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода сторін розрахована до кінця 2019 року. За свою нову команду футболіст заявлений під 20-м номером.
Нагадаємо, що 23-річний Білоног є вихованцем академії Шахтаря. Виступав за молодіжні команди "гірників", російський Урал, Зірку (Кропивницький) і донецький Олімпік. Взимку проходив перегляд у Факелі з Воронежа, але російському клубу не підійшов.
Нагадаємо, Ракицький забив перший гол за Зеніт.
Також, Ворскла хоче запросити Скрипника на посаду головного тренера.
Джерело - Динамо Мінськ.