Півзахисник Олімпіка Іван Сондей відновився після травми.

Про це повідомив сам гравець для сайту клубу.

"Я вже відновився після травми, вийшов на 25 хвилин у товариському матчі проти Шахтаря, і сподіваюся, що в матчі з Десною вже з'явлюся на полі. Поступово повертаю колишні кондиції", - Сказав Сондей.

25-річний Сондей займався за індивідуальною програмою з моменту повернення команди Шевчука з Туреччини, де Олімпік проводив міжсезоння.

У поточному сезоні УПЛ Іван Сондей зіграв 12 зустрічей за донецький клуб.

Раніше повідомлялося, що олімпійці можуть змінити місце базування на Білу Церкву і Бориспіль.

Нагадаємо, Шевчук нещодавно закликав переглянути формат чемпіонату.

Джерело - Офіційний сайт Олімпіка.