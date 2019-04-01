Гвардіола: Манчестер Сіті готовий виграти всі трофеї в цьому сезоні

Манчестер Сіті вже виграв Кубок Ліги та може виграти Прем'єр-лігу, Кубок Англії й Лігу чемпіонів.

Про це повідомив головний тренер клубу Хосеп Гвардіола в інтерв'ю для The Daily Mail.

"Нам потрібно йти як машина для перемог. Не замислюватися занадто сильно. Думаю, Манчестер Сіті готовий [виграти 4 турніри]. Ми намагаємося досягти дуже складної мети. До початку квітня ми вже виграли два титули (тренер враховує ще й Суперкубок Англії) І боремося за три інших. Те, як команда грає, показує мені, що вона хоче здобути всі ці перемоги", - сказав Гвардіола.

У Прем'єр-лізі Манчестер Сіті відстає на 2 очки від Ліверпуля, але має гру в запасі. У наступному турі вони зустрінуться з Кардіффом 3 квітня. У півфіналі Кубка Англії команда зійдеться з Брайтоном, а у чвертьфіналі Ліги чемпіонів - з Тоттенгемом.

Нагадаємо, Гвардіола став тренером клубу з аматорської ліги. Також, він прокоментував наявність расизму у футболі.

Джерело - The Daily Mail.