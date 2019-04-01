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Рац: Якби не ситуація в Україні, залишився б в Донецьку

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Рац: Якби не ситуація в Україні, залишився б в Донецьку

У румуна були пропозиції від клубів з Азії після відходу з донецької команди, але він не знайшов причин так далеко їхати.

Про це екс-захисник Шахтаря Разван Рац розповів в ефірі програми Великий футбол.

"Я мультифункціональна людина. По-перше, тато. Потім - чоловік. По-третє, гендиректор, вчетверте - бізнесмен і по-п'яте - телевізійна людина".

"У мене були запрошення, від клубів з Китаю та арабських країн, але я не знайшов мотивацію і причин кудись їхати, перевозити сім'ю і починати все спочатку. Хотів грати там, де отримував би задоволення від футболу. Чи не ганявся за грошима, вони самі прийшли до мене, тому що віддавався футболу. Ганяючись за грошима, не отримаєш ні грошей, ні футболу".

"Якби не ситуація в Україні, залишився б в Донецьку. Багато друзів знають, що навіть моєї тіні не було б в Румунії, тому що жив би в Україні. У мене з цією країною великий і сильний зв'язок", - розповів Рац.

Нагадаємо, Ахметов продасть Коломойському Шахтар. Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью погодився очолити київське Динамо.

Джерело - Великий футбол.

#Рац, #Шахтар, #Донецьк
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