Сьогодні, 31 березня, відбулися зустрічі команд у рамках 29-го туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

29 тур

31 березня

Леванте - Ейбар 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 5 Моралес, 2:0 – 26 Рочіна, 2:1 – 78 Енріч.

Райо Вальєкано - Бетіс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 де Томас, 1:1 – 81 Тельйо.

Севілья - Валенсія 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 пенальті Парехо.

Вільядолід - Реал Сосьєдад 1:1 (1:0)

Голи: 1:1 – 9 Кеко, 1:1 - 79 Оярсабаль.

Реал Мадрид - Уеска 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Кучо,1:1 - 25 Іско, 2:1 - 62 - Себальйос, 2:2 - 74 Ечеіта.

Нагадаємо, Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.

Також, Лунін не стане третім голкіпером при Зіданові.

Джерело - Чемпіон.