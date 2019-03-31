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Український нападник Есеола забив перший гол за Кайрат у цьому сезоні

Сьогодні 19:02 187 0
Український нападник Есеола забив перший гол за Кайрат у цьому сезоні

Український нападник Кайрата Адерінсола Есеола відзначився забитим м'ячем у матчі 3-го туру чемпіонату Казахстану проти Актобе (3:1).

27-річний українець забив третій гол своєї команди в кінці першого тайму. Цей м'яч став першим для форварда в нинішньому сезоні. Цікаво, що два попередні матчі він пропустив через дискваліфікацію.

Нагадаємо, що український футболіст опинився серед найкращих гравців чемпіонату Казахстану в сезоні 2018 року. У минулому році Есеола провів 29 матчів в казахстанській Прем'єр-лізі, в яких забив 17 голів і зробив 1 асист.

Нагадаємо, Ракицький забив перший гол за Зеніт.

Також повідомлялося, що Генк Маліновського розгромив Андерлехт.

 

Джерело - Чемпіон.

#Кайрат, #український нападник, #Есеола
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