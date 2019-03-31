Наполі переграв Рому, Аталанта здолав Парму. Результати 29-го туру Серії А

Сьогодні, 31 березня, відбулися зустрічі команд у рамках 29-го туру Серії А.
Чемпіонат Італії, Серія А
29 тур
31 березня
Парма - Аталанта 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 – 8 Жервіньйо, 1:1 – 24 Пашалич, 1:2 – 75 Сапата, 1:3 – 90 Сапата.
Рома - Наполі 1:4 (1:1)
Голи: 0:1 – 2 Мілик, 1:1 – 45, пенальті Перотті, 1:2 – 49 Мертенс, 1:3 – 54 Верді, 1:4 - 81 Юнес.
Фіорентіна - Торіно 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 7 Сімеоне, 1:1 – 34 Базеллі.
Фрозіноне - СПАЛ 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 13 Вікарі.
Болонья - Сассуоло
Нагадаємо, Рома розглядає можливість запросити до роботи Фонсеку. А Наполі не продаватиме лідерів клубу влітку.
Джерело - Чемпіон.