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Атлетіко розгромило Алавес, Сельта здолала Вільяреал. Результати 29 туру Ла-Ліги

Вчора 23:35 277 0
Атлетіко розгромило Алавес, Сельта здолала Вільяреал. Результати 29 туру Ла-Ліги

Відбулися поєдинки 29-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

29 тур

30 березня

Барселона - Еспаньйол 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Мессі, 2:0 - 89 Мессі

Хетафе - Леганес 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Сантос, 0:2 - 83 Хуанфран

Сельта - Вільяреал 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Екамбі, 0:2 - 15 Педраса, 1:2 - 50 Аспас, 2:2 - 71 Гомес, 3:2 - 86 Аспас(П)

Алавес - Атлетіко 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Сауль, 0:2 - 11 Коста, 0:3 - 59 Мората, 0:4 - 84 Партей

Нагадаємо, Ла-Ліга запустила сервіс із безкоштовними спортивними трансляціями.

Також, Лунін не стане третім голкіпером при Зіданові. 

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Атлетіко, #Ла-Ліга
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