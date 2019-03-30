Бланко-Лещук забив, Селезньов не відзначився в матчі Малаги зі Спортингом

В рамках ігрового дня п'ятниці, 29 березня, в Сегунді Малага приймала хіхонського Спортінг. Матч завершився нічиєю з рахунком 1:1.
Пропустивши першими, Малага відігралася завдяки голу колишнього форварда Шахтаря Густаво Бланко-Лещука, який забив свій 6-й гол в нинішньому сезоні у всіх турнірах.
Євген Селезньов з'явився на полі на 52-й хвилині, проте результативними діями не відзначився. Українець поки не забивав у футболці іспанського клубу.
Нагадаємо, Селезньов не завдав жодного удару в шести матчах.
Окрім цього Селезньов старанно вивчає іспанську.
Джерело - Чемпіон.