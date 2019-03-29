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Косовський очолив Ворсклу
Вчора 17:08 2635
WBA підтвердила відмову Усика від пояса
Сьогодні 10:59 253
Бій Усика з Такамом узгоджений
Вчора 23:11 1136
У ДТП загинув титулований український кікбоксер
Вчора 15:23 1714
ФФУ виступила з офіційною заявою щодо справи Мораеса
Вчора 10:20 2670 1
Усик відмовився від титулу WBA
Вчора 08:18 2164
Збірна України виграла історичний Кубок Націй
Вчора 06:46 3295
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України
27.03.2019 20:11 3851 3
Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу
27.03.2019 19:06 1520
Сачко подав у відставку з поста головного тренера Ворскли
27.03.2019 09:48 1513
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26.03.2019 15:31 416
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26.03.2019 07:30 995
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ Максим Буйдин
25.03.2019 18:02 533
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
25.03.2019 15:43 4101
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Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 09:51 280632 0
Украинский и европейский футбол в прямом ефире
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне классико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Джерело - champion.com.ua.

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