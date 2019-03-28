Моралес: Ракицький? Карамбе також не співав гімн Франції

Виклик захисника Зеніта Ярослава Ракицького в збірну України вдарить по її підтримці та сприйняттю.

Так вважає відомий коментатор Роберто Моралес.

"Чому Ракицький не може грати за збірну України? Він може грати. Але питання – як реагуватиме публіка? А вона реагує відповідно до його іміджу та його слів. Футболіст – публічна професія.

Ну, викличуть його – це одразу вдарить по збірній, по її підтримці та сприйняттю. Такою реакція публіки буде в кожній країні з аналогічною ситуацією. Питання ж не в тому, чи співає він гімн – Карамбе не співав гімн Франції, але в нього не було іміджу, як у Ракицького. Імідж може не відповідати дійсності гравця. Можуть бути гірші за сутністю люди, або такі самі, але без такого іміджу",- сказав Моралес.