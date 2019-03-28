Бразильський хавбек Динамо Вітор Буено, яким, за чутками, активно цікавиться Сантос, не хоче повертатися до Бразилії.
Про це повідомляє Gazeta Esportiva.
Вся річ у тім, що бразильський клуб не може запропонувати гравцеві рівнозначний контракт, в той час як сам футболіст не готовий піти на зниження зарплати.
Футболіст перейшов в київський клуб в оренду на два роки з того ж Сантоса, тоді як у зворотному напрямку вирушив Дерліс Гонсалес.
Відзначимо, що в команді Хацкевича бразилець в офіційних матчах лише три рази виходив на поле.
Нагадаємо, на перегляді в Динамо знаходиться бразильський захисник
Також, Степаненко міг перейти в Динамо.
Джерело - ua-football.