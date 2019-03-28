31-річний півзахисник Рінар Валєєв підписав контракт з донецьким Олімпіком.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Досвідчений півзахисник, який пограв в УПЛ у складі Чорноморця, Маріуполя та ще низки клубів, підписав контракт з донецьким Олімпіком терміном на 1 рік, інформує офіційний сайт Олімпіка.

В українській Прем'єр-лізі Валєєв провів 129 ігор і забив шість голів. Окрім УПЛ, Рінар має досвід виступів в чемпіонатах Казахстану, Молдови та Білорусі. Може зіграти як в центрі поля, так і на фланзі атаки.

Раніше повідомлялося, що олімпійці можуть змінити місце базування на Білу Церкву і Бориспіль.

Нагадаємо, Шевчук нещодавно закликав переглянути формат чемпіонату.

Джерело - Олімпік.