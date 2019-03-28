Донецькому Олімпіку варто переїхати з Києва до більш маленького міста.

Так вважає головний тренер команди В'ячеслав Шевчук.

"Я за те, щоб ми грали в маленькому, провінційному містечку. Упевнений, що тоді на нас приходив би повний стадіон. Ми б залучали уболівальників, показуючи хорошу гру. Зараз ми граємо в Києві, на хорошому стадіоні, але у нас немає вболівальників. Коли немає уболівальників, немає атмосфери, тиску на гравців, тому гра переростає в товариську", - сказав Шевчук.