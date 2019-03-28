Відеоогляд матчів першої ліги на Чемпіоні

У чемпіонаті України серед команд першої ліги відбулося п'ять матчів. Серед яких і центральна гра туру Оболонь - Металіст-1925.

До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.

Інгулець — Рух 0:0

Балкани — Гірник-Спорт 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Златов, 2:0 – 34, пенальті Златов.

Авангард — Колос 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 86 Лисенко.

Прикарпаття — Миколаїв 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Кушніренко, 1:1 – 73 Конкольняк, 1:2 – 81, пенальті Семенина.

Оболонь - Металіст-1925 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 36 Шевченко

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Нагадаємо, 28 беерзня відбудетсья ще два матчі туру.

Джерело - Чемпіон.