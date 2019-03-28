В УЄФА хочуть обмежити вартість квитка на гостьовий сектор

Керівництво УЄФА хоче ввести обмеження цін на квитки для гостьових вболівальників на всіх змаганнях під своєю егідою.
Про це повідомляє Sky Sports.
Таку пропозицію розглянуть комітетом з клубних змагань, засідання якого відбудеться 14 травня.
Нагадаємо, що в цьому сезоні рекордно високі ціни для вболівальників суперника встановили Барселона і Манчестер Юнайтед, які зіграють в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Каталонці виставили цінник в 120 євро на квитки для фанатів гостей.
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Керівництво МЮ у відповідь підняло ціни для фанатів Барселони і пообіцяло віддати своїм уболівальникам частину суми за квитки на гру в Іспанії.
Раніше повідомлялося, що УЄФА може покарати Баварію за неправильну форму і банер фанатів в матчі 1/8 фіналу ЛЧ з Ліверпулем.
Нещодавно в УЄФА взялись за справу з приводу расизму на матчі Динамо - Челсі.
Нагадаємо, УЄФА представила Маскота Євро-2020.
Джерело - iSport.