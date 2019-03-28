В УЄФА хочуть обмежити вартість квитка на гостьовий сектор

Мій профіль
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України
Вчора 20:11 3328 3
ФФУ виступила з офіційною заявою щодо справи Мораеса
Сьогодні 10:20 856 1
Усик відмовився від титулу WBA
Сьогодні 08:18 1446
Збірна України виграла історичний Кубок Націй
Сьогодні 06:46 2325
Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу
Вчора 19:06 1194
Сачко подав у відставку з поста головного тренера Ворскли
Вчора 09:48 1435
Морозюк: Не хочу повертатися в Україну
Вчора 08:40 4079
Неймовірний камбек Данії та розгром Ліхтенштейна від Італії. Огляди матчів відбору до Євро-2020
Вчора 08:10 2858
Легенда Динамо проти натуралізації Мораеса
26.03.2019 14:04 4006 1
Люксембург ледь не відібрав очки в України, Португалія розписала мирову з Сербією. Огляд матчів від 25 березня
26.03.2019 12:17 2726
Навколо спорту
Блоги
Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом
Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом Максим Буйдин
26.03.2019 17:28 1725
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень Максим Буйдин
26.03.2019 16:19 1952
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі Максим Буйдин
26.03.2019 15:31 407
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом Максим Буйдин
26.03.2019 12:05 1996
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці Valeriy Ruchka
26.03.2019 07:30 981
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ Максим Буйдин
25.03.2019 18:02 507
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
25.03.2019 15:43 4067
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка Максим Буйдин
25.03.2019 14:25 1060
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль Максим Буйдин
25.03.2019 13:56 1789
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка Максим Буйдин
25.03.2019 13:16 2810
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:32 Футбол Сульшер: Я завжди мріяв тренувати Манчестер Юнайтед 21
14:09 Футбол Ла-Ліга запустила сервіс з безкоштовними спортивними трансляціями 329
13:54 Футбол Шевчук: Я за те, щоб ми грали в провінційному містечку 267
13:31 Баскетбол Лейкерс зазнав поразки від Юти, Портленд здолав Чикаго. Результати матчів НБА 266
13:12 Хокей Кременчук — Дніпро: огляд матчу 270
12:51 Блог Світоліна взяла участь у фотосесії Сніданок у ліжко 424
12:45 Футбол Тренер Ліона: Буду дуже гордий, якщо Моурінью змінить мене 399
12:28 Футбол Сульшера затвердили головним тренером Манчестер Юнайтед 449
12:21 Футбол Металіст програв Оболоні, Інгулець зіграв внічию з Рухом. Огляд матчів 19 туру першої ліги 684
11:59 Футбол Суми зіграють з Волинню, Дніпро-1 з Агробізнесом. Онлайн-трансляція матчів Першої ліги 297
11:46 Футбол Мане не обговорюватиме трансфер у Реал до кінця сезону 396
11:23 Футбол Шевчук: Треба, щоб одна команда з нижньої шістки потрапляла в єврокубки 620
11:00 Футбол Куртуа: Хочу, щоб Азар перейшов у Реал 438
10:50 Футбол В УЄФА хочуть обмежити вартість квитка на гостьовий сектор 390
10:47 Блог Берінчик запустив свій власний YouTube-канал 329
10:40 Блог Нищівний данк Гріна - момент дня в НБА 347
10:37 Футбол Монако не запрошуватиме Моурінью 366 1
10:20 Футбол ФФУ виступила з офіційною заявою щодо справи Мораеса 856 1
09:57 Баскетбол Головний тренер Детройта: Я в захваті від Михайлюка, він не отримує ігрового часу через ветеранів 636
09:42 Футбол Хадсона-Одой залишиться в Челсі 342
09:19 Футбол Безус: Міг повернутися у Ворсклу 486
08:54 Футбол П'ятов серед ТОП-5 воротарів за кількістю сейвів у відборі на Євро-2020 518
08:44 Футбол Ван дер Сар: Аякс може обіграти Ювентус 500
08:32 Футбол Канал Футбол показуватиме чемпіонат Бельгії 874
08:18 Бокс Усик відмовився від титулу WBA 1446

В УЄФА хочуть обмежити вартість квитка на гостьовий сектор

Сьогодні 10:50 390 0
В УЄФА хочуть обмежити вартість квитка на гостьовий сектор

Керівництво УЄФА хоче ввести обмеження цін на квитки для гостьових вболівальників на всіх змаганнях під своєю егідою.

Про це повідомляє Sky Sports.

Таку пропозицію розглянуть комітетом з клубних змагань, засідання якого відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, що в цьому сезоні рекордно високі ціни для вболівальників суперника встановили Барселона і Манчестер Юнайтед, які зіграють в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Каталонці виставили цінник в 120 євро на квитки для фанатів гостей.

  АктуальноУЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України 

Керівництво МЮ у відповідь підняло ціни для фанатів Барселони і пообіцяло віддати своїм уболівальникам частину суми за квитки на гру в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може покарати Баварію за неправильну форму і банер фанатів в матчі 1/8 фіналу ЛЧ з Ліверпулем.

Нещодавно в УЄФА взялись за справу з приводу расизму на матчі Динамо - Челсі.

Нагадаємо, УЄФА представила Маскота Євро-2020.

Джерело - iSport.

#УЄФА, #Ліга чемпіонів, #ЛЧ, #Ліга Європи, #ЛЄ
Коментарі ()