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Хадсона-Одой залишиться в Челсі

Сьогодні 09:42 238 0
Лондонці не хочуть відпускати гравця
Хадсона-Одой залишиться в Челсі

Челсі не планує розлучатися з півзахисником Каллумом Хадсоном-Одоєм наприкінці сезону.

Про це повідомляє The Times.

Лондонський клуб повідомив футболіста, що не відпустить його, навіть якщо не домовиться про продовження контракту. Чинна угода 18-річного хавбека з синіми розрахована до літа 2020 року.

Якщо Челсі утримає англійця до моменту завершення контракту наприкінці сезону-2019/20 він зможе піти безкоштовно в будь-яку іншу команду.

Проте, як повідомляє The Independent, керівництво Челсі сподівається переконати Хадсона-Одоя підписати новий договір, який буде відповідати його статусу одного з найбільш перспективних гравців сучасності. Також йому буде гарантована ігрова практика.

На Хадсона-Одоя претендують Баварія, дортмундська Боруссія, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед.

Раніше Баварія здійснила рекордний трансфр. 

Тим чаом Реал і Азар домовилися про перехід.

Джерело - The Times.

#Челсі, #Хадсон-Одой, #АПЛ
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