У ФІФА дали відповідь щодо справи Мораеса

Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА) не проводив розслідування з приводу законності чи незаконності участі Жуніора Мораеса у відбіркових матчах Євро-2020 в складі збірної України.

Про це повідомляє Спорт-Экспресc.

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"На момент відповіді на ваш запит ніхто з нами не контактував на тему, про яку йдеться в вашому листі", - йдеться у повідомленні.

Раніше португальське видання Maisfutebol повідомило, що ФФУ порушила правила ФІФА при натуралізації гравця, за що українській команді загрожують поразки у двох відбіркових матчах Євро-2020 з Португалією і Люксембургом.

Джерело - Спорт-Экспресс.