Його трансфер у Баварію став рекордним для клубу

Захисник Лука Ернандес перейшов з Атлетіко до Баварії за 80 мільйонів євро.

Мюнхенський клуб сьогодні оголосив про перехід 23-річного футболіста. Контракт, розрахований на п'ять років, набере чинності 1 липня 2019 року.

У списку найдорожчих захисників в історії футболу Ернандес посідає друге місце після Віргіл ван Дейка, за якого Ліверпуль заплатив Саутгемптону 75 мільйонів фунтів (84,5 млн євро).

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Також Ернандес тепер ділить разом з воротарем Челсі Кепою Аррісабалагой 13-е місце в рейтингу найдорожчих трансферів.

Футболіст вже прокоментував перехід до Баварії.

Джерело - Squawka.