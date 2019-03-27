Захисник Лука Ернандес перейшов з Атлетіко до Баварії за 80 мільйонів євро.
Мюнхенський клуб сьогодні оголосив про перехід 23-річного футболіста. Контракт, розрахований на п'ять років, набере чинності 1 липня 2019 року.
У списку найдорожчих захисників в історії футболу Ернандес посідає друге місце після Віргіл ван Дейка, за якого Ліверпуль заплатив Саутгемптону 75 мільйонів фунтів (84,5 млн євро).
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Також Ернандес тепер ділить разом з воротарем Челсі Кепою Аррісабалагой 13-е місце в рейтингу найдорожчих трансферів.
Футболіст вже прокоментував перехід до Баварії.
Джерело - Squawka.