Циганик: Проти команди Шевченко йде війна

Журналіст Ігор Циганик вважає ситуацію довкола Жуніора Мораеса війною проти команди Андрія Шевченка.

Про це він розповів у шоу Циганик-лайв.

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"У мене таке враження, що проти команди Шевченко йде війна. Можливо, не так в Україні, як за її межами. А може хтось зсередини намагається створити конфлікт, щоб потім заявити, що у Шевченка нічого не виходить у збірній. Є люди, які, мабуть, заздрять нашому успіху. 4 очки — дуже хороший результат. Особливо перед матчами проти Сербії і Люксембурга вдома", - заявив Циганик.