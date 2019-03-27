ПСЖ цікавиться 19-річним хавбеком Бенфіки

ПСЖ доведеться заплатити кругленьку суму відступних

19-річний півзахисник Бенфіки Флорентіну став трансферною метою ПСЖ.

Про це повідомляє Le Parisien.

Клуб з Парижа вже працює над трансфером. У розрахованому до 2023 року контракті Флорентіну прописані відступні - 60 мільйонів євро.

Капітан збірної Португалії (U-20) в цьому сезоні дебютував за першу команду Бенфіки. У 4 іграх португальської ліги він забив 1 гол.

Раніше повідомлялося, ПСЖ може придбати півзахисника Манчестер Юнайтед.

Тим часом півзахисник ПСЖ зацікавив Атлетіко.

Джерело - Le Parisien.