ПСЖ цікавиться 19-річним хавбеком Бенфіки

19-річний півзахисник Бенфіки Флорентіну став трансферною метою ПСЖ.
Про це повідомляє Le Parisien.
Клуб з Парижа вже працює над трансфером. У розрахованому до 2023 року контракті Флорентіну прописані відступні - 60 мільйонів євро.
Капітан збірної Португалії (U-20) в цьому сезоні дебютував за першу команду Бенфіки. У 4 іграх португальської ліги він забив 1 гол.
Раніше повідомлялося, ПСЖ може придбати півзахисника Манчестер Юнайтед.
Тим часом півзахисник ПСЖ зацікавив Атлетіко.
Джерело - Le Parisien.