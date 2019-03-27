Колишній форвард Дніпра подовжить кар'єру в Індонезії

Колишній форвард Дніпра Євген Бохашвілі продовжить кар'єру в чемпіонаті Індонезії.

Про це повідомив сам гравець на своїй сторінці в Instagram.

Після кількох тижнів тренувань, 26-річний футболіст підписав контракт з клубом ПСС зі Слеману.

Індонезійцям Бохашвілі дістався на правах вільного агента. До цього форвард грав у чемпіонаті Білорусі за Мінськ, але в лютому покинув клуб.

ПСС Слеман за підсумками минулого сезону завоював путівку до вищого дивізіону чемпіонату Індонезії, де і зіграє 2019-го.

Нагадаємо, Морозюк не хоче повертатися в Україну.

Також, Сачко покинув пост наставника Ворскли.

Джерело - Чемпіон.