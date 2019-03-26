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Маліновський: На такому полі було важко показати хороший футбол

Сьогодні 15:13 521 0
Маліновський: На такому полі було важко показати хороший футбол

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вважає проблеми з полем ключовим моментом матчу Люксембург — Україна.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Футбол.

"Важка гра на важкому полі, м'яч дуже дробив. Начебто поле і полили... Але це не відмазка. Ми чекали таку гру, пропустили такий гол... Добре, що забили, адже нам потрібна була перемога. Хлопці вірили, що зможемо забити, поспішали. Ми їхали за результатом.

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Хотіли показати хороший футбол, проте на такому полі це було важко. У другому таймі з'явилося більше передач за спину. Важко, навіть коли йде передача, потрібно навіть 2-3 торкання, щоб обробити м'яч. Поле важке, трави немає", - зауважив гравець збірної України.

Нагадаємо, Зінченко не акцентував увагу на проблемі з полем.

Джерело - Футбол.

#Збірна України, #УЄФА, #Євро-2020, #Маліновський
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