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Притула знайшов компроміс для вболівальників у матчі з Сербією

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Притула знайшов компроміс для вболівальників у матчі з Сербією

Відомий ведучий і шоумен Сергій Притула знайшов компромісний варіант для сербських та українських вболівальників.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

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"Гра валідольна! Збірна Люксембургу — молодці! Наші вболівальники — ще більші! Лягаю спати в готелі з думками про Сербію. Думаю, що буде правильно, якщо наші фани не полетять туди, а сербські до нас. Бо буде біда", - заявив Притула.

Матч Україна — Сербія відбудеться 7 червня, а матч відповідь - 17 листопада 2019 року.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула запалив разом з українськими вболівальниками на матчі Люксембург — Україна.

Джерело - Чемпіон.

#Притула, #Збірна України, #Євро-2020, #УЄФА
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