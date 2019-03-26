Шоумен боїться, що буде лихо

Відомий ведучий і шоумен Сергій Притула знайшов компромісний варіант для сербських та українських вболівальників.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

Читайте також: Люксембург - Україна 1:2. Як це було

"Гра валідольна! Збірна Люксембургу — молодці! Наші вболівальники — ще більші! Лягаю спати в готелі з думками про Сербію. Думаю, що буде правильно, якщо наші фани не полетять туди, а сербські до нас. Бо буде біда", - заявив Притула.

Матч Україна — Сербія відбудеться 7 червня, а матч відповідь - 17 листопада 2019 року.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула запалив разом з українськими вболівальниками на матчі Люксембург — Україна.

Джерело - Чемпіон.