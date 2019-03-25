Шевченко: Люксембург може створити проблеми

Гравцям та тренерам збірної України потрібно правильно оцінити можливості збірної Люксембургу.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"У нашій команді має бути присутня компактність, суперник непогано розігрує м'яч.

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Якщо поставитися зовсім недбало, Люксембург може створити проблеми. Повинні бути агресивність, компактність, реалізація моментів", - сказав Шевченко.