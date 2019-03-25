Екс-гравець збірної України: Через натуралізацію Циганков сидить в запасі

Екс-форвард збірної України Олег Венглинський проти натуралізації.
Про це розповів сам колишній гравець.
"Я не вітаю натуралізацію Мораеса. Тому що явних плюсів, на сьогодні, я не бачу.
Міг забити португальцям? Коли заб'є, тоді і будемо говорити.
Якщо взяти в плані перспектив. Йому 32 роки. Він явно на голову сильніше наших нападників? Ні. Він явний гравець основного складу збірної? Ні.
Ось Марлос. Він лідер? Він забиває і вирішує долю матчів? У підсумку сидить на лавці запасних Віктор Циганков, який в зв'язку з травмою Андрія Ярмоленка дочекався шансу. Він сидить і не грає", - сказав Венглинський.
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Джерело - ua-football.