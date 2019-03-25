Екс-гравець збірної України: Через натуралізацію Циганков сидить в запасі

Екс-форвард збірної України Олег Венглинський проти натуралізації.

Про це розповів сам колишній гравець.

"Я не вітаю натуралізацію Мораеса. Тому що явних плюсів, на сьогодні, я не бачу.

Міг забити португальцям? Коли заб'є, тоді і будемо говорити.

Якщо взяти в плані перспектив. Йому 32 роки. Він явно на голову сильніше наших нападників? Ні. Він явний гравець основного складу збірної? Ні.

Ось Марлос. Він лідер? Він забиває і вирішує долю матчів? У підсумку сидить на лавці запасних Віктор Циганков, який в зв'язку з травмою Андрія Ярмоленка дочекався шансу. Він сидить і не грає", - сказав Венглинський.