Моурінью: Про тренерську пригоду Зідана не можна говорити як про справжню кар'єру

Уся тренерська кар'єра наставника Реала Зінедіна Зідана ще попереду.

Так вважає колишній головний тренер Реала і Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Зідану вдалося за короткий проміжок часу досягти того, що не вдавалося нікому раніше, а саме - трьох поспіль перемог в Лізі чемпіонів.

Проте це не означає, що ми можемо говорити про його пригоду як про справжню тренерську кар'єру. У нього ще все попереду, адже тепер йому доведеться прищеплювати Реалу ігрову філософію, купувати і продавати футболістів, приймати рішення і будувати нову команду",- сказав Моурінью.