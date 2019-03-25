Збірна України переграла Косово у кваліфікації до Євро-2019 (U-17)

Сьогодні, 25-го березня, для збірної України U-17 стартував елітному раунді відбору до чемпіонату Європи 2019 року. Підопічні Володимира Єзерського почали кваліфікацію успішно, обігравши однолітків з Косово з рахунком 2:0.

В іншому матчі відбірної групи зустрінуться Іспанія та Греція. Поєдинки проходять в швейцарському Ньоні. У фінальну стадію пройдуть переможці восьми груп, а також 7 з 8 команд, які посіли другі місця.

Кваліфікація Євро-2019 U-17

Група 5. Ньон (Швейцарія)

25 березня

Косово U-17 - Україна U-17 - 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Батагов, 0:2 - 27 В'юнник

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Джерело - Чемпіон.