Збірна України переграла Косово у кваліфікації до Євро-2019 (U-17)

Мій профіль
Люксембург - Україна: анонс і прогноз матчу відбору Євро-2020
Сьогодні 06:48 6276 2
Люксембург - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:49 466
Україна здобула срібло чемпіонату Європи у стрільбі з травматичного пістолета
Сьогодні 12:19 443
Німеччина вирвала перемогу в Нідерландів, Угорщина переграла Хорватію. Огляд матчів від 24 березня
Сьогодні 11:52 839
Володимир Кличко святкує 43-річчя. Найкращі нокаути українця
Сьогодні 11:15 1212
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 09:03 56553 1
УЄФА представила Маскота Євро-2020
Сьогодні 08:41 577
Німеччина у результативному матчі переграла Нідерланди, Австрія поступилася Ізраїлю
Вчора 23:38 2694 1
Бо здобув 13-ту перемогу у сезоні, Пудручний потрапив у другу десятку
Вчора 18:15 1066
Еберґ здобула першу нагороду в мас-старті
Вчора 15:27 1089
Навколо спорту
Блоги
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:43 3870
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка Максим Буйдин
Сьогодні 14:25 416
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль Максим Буйдин
Сьогодні 13:56 1006
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка Максим Буйдин
Сьогодні 13:16 1557
Володимир Кличко святкує 43-річчя. Найкращі нокаути українця
Володимир Кличко святкує 43-річчя. Найкращі нокаути українця Максим Буйдин
Сьогодні 11:15 1212
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Футбол Кадар: Я не спілкуюся з Хацкевичем, він не знає англійської 668
17:02 Футбол Розбір матчу Португалія - Україна - Великий Футбол 196
16:54 Футбол Алекс Фергюсон пожертвував 405 тис. фунтів із вдячності за операцію 245
16:37 Футбол Очима вболівальників: неймовірна підтримка збірної України в Португалії 960
16:32 Хокей Дніпро переграв Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф 260
16:10 Футбол Збірна України переграла Косово у кваліфікації до Євро-2019 (U-17) 707
15:51 Футбол Президент Сампдорії хоче заволодіти Ромою 344
15:49 Футбол Люксембург - Україна: онлайн-трансляція 466
15:43 Блог З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом 3870
15:31 Футбол Україна та Люксембург визначилися з формою 395 1
15:12 Футбол Туреччина — Молдова: де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020 323
14:50 Біатлон Тищенко та Журавок потрапили до ТОП-3 за влучною стрільбою на Кубку світу 350
14:35 Навколо спорту Подкопаєва чекає на третю дитину 377
14:25 Блог Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка 416
14:05 Теніс Стаховський зіграє в основній сітці турніру в Франції 486
13:56 Блог Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль 1006
13:43 Баскетбол Індіана розгромила Денвер, Бостон програв Сан-Антоніо. Результати та відеоогляд матчів НБА 338
13:27 Футбол Франція — Ісландія: де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020 369
13:16 Блог ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка 1557
13:06 Бокс Богачук здобув 13-у перемогу в кар'єрі 958
12:56 Футбол Україна оприлюднила заявку на матч з Люксембургом 1127
12:41 Футбол Португалія — Сербія: де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020 485
12:19 Стрільба Україна здобула срібло чемпіонату Європи у стрільбі з травматичного пістолета 443
11:52 Футбол Німеччина вирвала перемогу в Нідерландів, Угорщина переграла Хорватію. Огляд матчів від 24 березня 839
11:34 Теніс Сестри Кіченок програли у другому колі Miami Open 403

Збірна України переграла Косово у кваліфікації до Євро-2019 (U-17)

Сьогодні 16:10 707 0
Збірна України переграла Косово у кваліфікації до Євро-2019 (U-17)

Сьогодні, 25-го березня, для збірної України U-17 стартував елітному раунді відбору до чемпіонату Європи 2019 року. Підопічні Володимира Єзерського почали кваліфікацію успішно, обігравши однолітків з Косово з рахунком 2:0.

В іншому матчі відбірної групи зустрінуться Іспанія та Греція. Поєдинки проходять в швейцарському Ньоні. У фінальну стадію пройдуть переможці восьми груп, а також 7 з 8 команд, які посіли другі місця.

Кваліфікація Євро-2019 U-17

Група 5. Ньон (Швейцарія)

25 березня

Косово U-17 - Україна U-17 - 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Батагов, 0:2 - 27 В'юнник

Нагадаємо, анонс і прогноз матчу відбору Євро-2020 Люксембург - Україна читайте на Чемпіоні.

Напередодні УЄФА представила Маскота Євро-2020.

 

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Косово, #Євро-2019
Коментарі ()