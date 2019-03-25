Зухвала заява власника середняка італійської першості

Президент Сампдорії Массімо Ферреро хоче придбати римську Рому.

Про це він заявив у ефірі одного з телешоу на італійському телебаченні. Його цитує asroma360.com.

"Щойно Паллотта вирішить піти на пенсію, я готовий. Гей, Паллотта, віддай вовків тому власнику, якого команда дійсно заслуговує", - заявив Ферреро.

Наразі столичним клубом володіє американський мільярдер італійського походження Джеймс Паллотта.

Відзначимо, що в поточному сезоні Сампдорія посідає дев'ятий рядок у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, Фонсеку сватають в Рому, яку нещодавно очолив Раньєрі.

Джерело - Xsport.