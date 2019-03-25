Португалія — Сербія: де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020

Конкуренти збірної України в групі B проведуть очне протистояння

Збірна Португалії на власному полі прийме Сербію в рамках кваліфікаційного раунду до Чемпіонату Європи-2020.

Матч покаже в повторі телеканал Футбол 1 26 березня о 01:55.

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Безпосередньо сам матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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У прямому ефірі матч можна переглянути та на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна!

Нагадаємо, Україна зіграла внічию з Португалією.

Джерело - Чемпіон.