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Португалія — Сербія: де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020

Сьогодні 12:41 374 0
Конкуренти збірної України в групі B проведуть очне протистояння
Португалія — Сербія: де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020

Збірна Португалії на власному полі прийме Сербію в рамках кваліфікаційного раунду до Чемпіонату Європи-2020.

Матч покаже в повторі телеканал Футбол 1 26 березня о 01:55.

  Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Безпосередньо сам матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

  Читайте також: Люксембург — Україна: анонс і прогноз матчу відбору Євро-2020

У прямому ефірі матч можна переглянути та на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна!

Нагадаємо, Україна зіграла внічию з Португалією.

Джерело - Чемпіон.

#Збірна Португалії, #Збірна Сербії, #УЄФА, #Євро-2020, #Футбол 1, #Роналду
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