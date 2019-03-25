Португалія — Сербія: де дивитися онлайн матч відбору до Євро-2020

Збірна Португалії на власному полі прийме Сербію в рамках кваліфікаційного раунду до Чемпіонату Європи-2020.
Матч покаже в повторі телеканал Футбол 1 26 березня о 01:55.
Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію
Безпосередньо сам матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Читайте також: Люксембург — Україна: анонс і прогноз матчу відбору Євро-2020
У прямому ефірі матч можна переглянути та на ресурсі Oll.TV. Трансляція платна!
Нагадаємо, Україна зіграла внічию з Португалією.
Джерело - Чемпіон.