Люксембург - Україна 1:1. ОНЛАЙН

Підопічні Шевченка проведуть гру 2-го туру

70' Бутко прострілив справа, заробив лише кутовий.

69' Мораес класно пробив у дальній кут, але не вистачило точності.

68' Маліновський класно зіграв у відборі в центрі поля, Зінченко підхопив м'яч, зіграв на Циганкова, але того обікрали, атака зупинилася.

67' Українці продовжують володіти м'ячем, але ударів у площину від цього не додається.

66' Циганков зіграв не за правилами в центрі поля, нервує, незадоволений рішення арбітра.

64' Перша ротація від Андрія Шевченка. Роман Яремчук виходить на поле замість Романа Безуса.

63' Зірвав атаку Богдан Бутко і отримав жовту картку.

62' Пробивав Коноплянка, але трохи вище воріт полетів м'яч.

61' Малже заробляє жовту картку і дуже небезпечний штрафний біля воріт Люксембургу.

60' Мораес не зміг обіграти суперника один в один, і був змушений фолити.

59' Проти Миколенко зіграли не за правилами в центрі поля.

58' П'ятов змушений вибити за бокову лінію після пасу від свого захисника. "Червоні леви" продовжують боротися, прессингують.

56' Не вдається гравцям збірної України створити гостроту біля воріт господарів, попри тотальний контроль м'яча.

54' Циганков подавав з кутового, Мораес пробивав, але не точно.

52' Циганков виконав незрозумілий пас назад, Тюрпель зіграв на перехопленні, але все обійшлося для збірної України, адже до удару справа не дійшла.

51' Венсан Тіль пробив по воротах П'ятова, але, на щастя для українців, м'яч пролетів повз ціль.

50' Господарі дуже активно почали другий тайм: Олів'є Тіль тричі поспіль подавав кутовий зліва, але українці відбилися.

49' Олів'є Тіль виконав небезпечний закид зі стандарту на ближню штангу, Зінченко вибив м'яч на кутовий.

48' Микита Бурда заробив жовту картку за небезпечний підкат біля своїх воріт.

47' Безус завалив Мартінса, атака України захлинулася. Роман сьогодні загубився в атаці, був абсолютно не помітний на вістрі.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується. Не дуже вдалий результат для нашої збірної, але ще 45 хвилин, щоб виправити ситуацію.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Перша жовта картка в матчі. Мартінс заїхав по ногам Маліновському.

43' Маліновський взяв ініціативу в свої руки, увірвався в штрафну, але впав на газон, зіткнувшись з гравцем противника. Ніякого пенальті!

42' Активніше почали грати команди, забуваючи про центр поля подеколи.

41' Пробивав з дальньої відстані Тіль, але П'ятов без проблем забрав м'яч у руки.

39' ГООООЛ! Циганков зрівнює рахунок у матчі. Зінченко виконав шедевральний закид на Циганкова, той прийняв м'яч на груди і проштовхнув снаряд повз голкіпера.

37' Моріс помилився на виході, але Циганков не скористався хорошим шансом забити.

35' Намагався Матвієнко запустити Коноплянку по лівому флангу, але передачу перехоили захисники господарів.

33' Гол. Люксембург відкриває рахунок у матчі. Простріл з правого флангу замкнув Тюрпель.

32' Пробивав Євген Коноплянка, але трохи не влучив у площину воріт.

31' Небезпечний штрафний заробив Руслан Маліновський біля воріт суперника.

30' Бутко отримав м'яч на правому фланзі, але не зміг переграти Карлсона.

29' Вболівальники оплесками зустріли повернення капітана збірної Люксембургу.

28' Лоран Янс отримав пошкодження, медики вже вибігли на поле.

27' Тіль віддав м'яч у вільну зону на правому фланзі, Родрігес прострілив у штрафну, але Бурда був першим на м'ячі, вибивши його куди подалі.

26' Циганков увірвався в штрафну через правий фланг, покотив м'яч на Коноплянку, який стояв на ближній штанзі, але захисник Люксембургу його випередив, вибивши м'яч на кутовий, який ні до чого небезпечного не привів.

25' "Жовто-сині" заробили кутовий зліва. Коноплянка подав сильно, але Моріс спокійно вийшов з воріт і забрав м'яч в руки.

24' Українці катають м'яч на половині поля суперника, але перестали подавати в штрафну.

23' На деякий час гра вирівнялася: команди по черзі володіють м'ячем в центрі поля.

21' Дивовижно: збірна Люксембургу володіє м'ячем в центрі поля, а з трибун чути свист.

20' Фол в атаці: Зінченко підштовхнув у спину Мартінса. Не щастить сьогодні Крістоферу.

19' "Жовто-сині" увімкнули високий пресинг, Люксембург ніяк не може вийти зі своєї штрафної площі.

18' Мартінс повернувся на поле, поки заміна йому не потрібна.

17' Подвійна спроба забити була у Мораеса, але захисники Люксембургу кинулися під м'яч, ліквідувавши загрозу.

16' Бутко небезпечно прострілив на ближню штангу, але першим на м'ячі виявився Моріс.

15' У нас пауза в грі: Мартінсу знадобилася допомога медиків.

14' Господарі спробували створити атаку правим флангом, але Тіль нм зміг перехитрити захисників України.

13' З перших хвилинах ми бачимо, що Україна намагається тиснути на суперника правим флангом в надії на швидкості Циганкова і Бутка.

11' Гравець Люксембургу зіграв рукою недалеко від свого штрафного майданчика. Маліновський сильно прострілив у штрафну, але господарі легко відбилися, вибивши м'яч далеко в поле.

9' Бутко прострілив з правого флангу, Коноплянка нм зміг випередити свого опонента, щоб пробити по воротах.

8' Українці втратили м'яч в центрі поля, але у "червоних левів" не вийшла контратака.

6' Пішла подача, але після незграбних дій українських захисників м'яч відскочив до гравця Люксембургу, а той вдарив вище воріт.

5' Штрафний заробили гравці Люксембургу поблизу воріт збірної України.

4' Непогане закидання на Маліновського робив Зінченко, але Руслана до м'яча не підпустили захисники.

3' Сфолив Зінченко в центрі поля, виконають стандарт госполарі.

2' Відбулася подача з правого флангу від Бутка, Мораес дотягнувся до м'яча, але пробив дуже неточно.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле, лунає гімн України.

Нещодавно Коноплянка поскаржився на газон перед матчем проти Люксембурга

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 25 березня, збірна України проведе матч 2-го туру відбіркового турніру до Євро-2020 проти збірної Люксембургу.

Цікаво, що після першого туру саме Люксембург очолює групу В, перемігши збірну Литви (2:1).

Трансляція Люксембург - Україна: онлайн 25.03.2019

Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 21:30.

Нагадаємо, збірна України в 1-му турі зіграла внічию з Португалією.

Також Чемпіон зробив головні висновки гри Португалія - Україна.

Джерело - Чемпіон.