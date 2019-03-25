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Маркевич відвідав святкування 100-річчя Валенсії

Сьогодні 08:30 492 0
Маркевич відвідав святкування 100-річчя Валенсії

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич та віце-президент ФФУ, президент АВФУ Олег Собуцький і колишній тренер, відвідали святкування 100-річчя Валенсії.

Про це повідомляє Футбол 24.

З ними був партнер Національної збірної ветеранів у Іспанії Костянтин Бережний. Президенту Валенсії Арнілу Мурті та голові клубної асоціації ветеранів Фернандо Гінеру вручили футболки збірної України з номером 100, виготовлену майстрами дошку з привітаннями до ювілею та інші сувеніри.

Нагадаємо, Маркевич став довіреною особою кандидата в Президенти.

Раніше Маркевич заявив, що Павелко в УЄФА зможе реалізувати власні амбіції.

Джерело - Футбол 24.

#Маркевич, #ФФУ, #Валенсія
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