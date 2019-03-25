Маркевич відвідав святкування 100-річчя Валенсії

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич та віце-президент ФФУ, президент АВФУ Олег Собуцький і колишній тренер, відвідали святкування 100-річчя Валенсії.
Про це повідомляє Футбол 24.
З ними був партнер Національної збірної ветеранів у Іспанії Костянтин Бережний. Президенту Валенсії Арнілу Мурті та голові клубної асоціації ветеранів Фернандо Гінеру вручили футболки збірної України з номером 100, виготовлену майстрами дошку з привітаннями до ювілею та інші сувеніри.
Нагадаємо, Маркевич став довіреною особою кандидата в Президенти.
Раніше Маркевич заявив, що Павелко в УЄФА зможе реалізувати власні амбіції.
Джерело - Футбол 24.