Маркевич відвідав святкування 100-річчя Валенсії

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич та віце-президент ФФУ, президент АВФУ Олег Собуцький і колишній тренер, відвідали святкування 100-річчя Валенсії.

Про це повідомляє Футбол 24.

З ними був партнер Національної збірної ветеранів у Іспанії Костянтин Бережний. Президенту Валенсії Арнілу Мурті та голові клубної асоціації ветеранів Фернандо Гінеру вручили футболки збірної України з номером 100, виготовлену майстрами дошку з привітаннями до ювілею та інші сувеніри.

Нагадаємо, Маркевич став довіреною особою кандидата в Президенти.

Раніше Маркевич заявив, що Павелко в УЄФА зможе реалізувати власні амбіції.

Джерело - Футбол 24.