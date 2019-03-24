Маліновський: Слабких суперників у Європі вже немає

Для того, щоб обіграти Люксембург, збірній України потрібно зіграти так само, як і в матчі з Португалією.

Таку думку висловив півзахисник національної команди Руслан Маліновський.

"Слабких суперників в Європі вже немає. Для мене важливо, щоб був настрій на матч. У Бельгії кожен суперник може обіграти кожного. Вважаю, нам потрібно зіграти з такою ж самовіддачею як в поєдинку з Португалією. Тільки в цьому випадку зможемо розраховувати на позитивний результат", - сказав футболіст.

Нагадаємо, що огляд матчу ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Sport.ua.