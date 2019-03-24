Мбаппе назвав умову свого переходу в Реал

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе готовий перебратися в мадридський Реал, якщо іспанський клуб погодиться платити французу 15 мільйонів євро в рік.

Про це стверджує Mundo Deportivo.

Керівництво галактікос вважає дану суму надмірно високою.

В даний час найбільш високооплачуваним гравцем Реала є Гарет Бейл з окладом у 14 млн євро в рік, який може покинути іспанську столицю цього літа.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе може перебратися до Ювентуса. Нещодавно француз був оштрафований за порушення дисципліни в клубі.

Джерело - Mundo Deportivo.