У Першій лізі вперше за 13 років видалили відразу 3-ох гравців у складі однієї команди

У матчі 19-го туру першої ліги України Колос - Прикарпаття (3:1) було видалено три футболіста у складі гостей.

Про це повідомляє SportArena.

Таке сталося вперше з 22 жовтня 2005 року, коли у грі Оболонь - Поділля було видалено теж три гравці у складі гостьової команди.

Це - рекорд першої ліги України.

Останній раз в одному матчі першої ліги було три видалення на дві команди 1 жовтня 2016 року, коли зустрічалися Інгулець і Авангард.

Головним арбітром матчу Колос - Прикарпаття був Олександр Шандор. У складі Прикарпаття видалили Петра Ковальчука на 36-й хвилині, Романа Кузьміна на 57-й і Миколу Квасного на 77-й.

Нагадаємо, що Шахтар розпочав продаж квитків на кубковий матч проти Динамо.

Раніше Металіст програв Дніпру у рамках 18 туру Першоої ліги.

Джерело - SportArena.