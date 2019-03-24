Караваєв: Передумав мінятися футболками з Роналду

Хавбек збірної України Александ Караваєв не захотів мінятися футболками з нападником збірної Португалії Криштіану Роналду після матчу відбору до Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи помінявся з кимось футболками? Ні. У перерві домовився з Криштіану Роналду, але після гри, побачивши його розпач за результат, не став до нього підходити. Уже в домашньому матчі постараюся це зробити", - сказав Караваєв.

Нагадаємо, що з висновками матчу ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Джерело - Команда №1.