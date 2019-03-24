У іспанській Сегунді відбувся матч 31 туру, де Альбасете Романа Зозулі протистояв Луго.
Українець провів повний матч, але не відзначився результативними діями.
Його ж колектив здобув перемогу з рахунком 3:0.
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Чемпіонат Іспанії, Сегунда
31 тур
23 березня
Луго — Альбасете 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 автогол Валентин, 0:2 - 63 Фебас, 0:3 - 82 Техеро.
Раніше повідомлялося, що Зозуля може перейти в Дніпро-1.
Нагадаємо, Левченко заявив, що Зозуля не вписується в плани Шевченка.
Джерело - Чемпіон.