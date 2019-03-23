Роналду похвалив збірну України

Збірна України з футболу демонструє хорошу гру під керівництвом Андрія Шевченка.

Так вважає нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

"Шевченко робить хорошу роботу в команді. У збірної України не було багато шансів, але вона здобула результат. Це був хороший матч.

Рано говорити про невдоволення, все тільки починається. Ми зіграємо сильніше, обов'язково", - сказав Роналду.