Іспанія переграла Норвегію, Італія розібралася з Фінляндією. Результати матчів кваліфікації на Євро-2020

Сьогодні, 23 грудня, відбуваються матчі кваліфікації до Євро-2020
Євро-2020. Відбірковий цикл,
1 тур
23 березня
Грузія – Швейцарія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Цубер, 0:2 - 80 Закарія.
Гібралтар – Ірландія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 49 Хендрік
Мальта – Фарерські острови 2:1 (1:0)
Гол: 1:0 - 13 Нвоко, 2:0 - 77 Борг, 2:1 - 90+8 Томсен
Швеція – Румунія 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 33 Куайсон, 2:0 - 40 Клаесон, 2:1 - 58 Кешеру.
Боснія та Герцеговина – Вірменія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Крунич, 2:0 - 80 Милошевич, 2:1 - 90+3 Мхітарян
Ліхтенштейн – Греція 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Фортуніс, 0:2 - 80 Доніс
Італія - Фінляндія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Барелла, 2:0 - 74 Кін
Іспанія – Норвегія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 16 Родріго, 1:1 – 65, пенальті Кінг, 2:1 – 71, пенальті Рамос.
Ліхтенштейн – Греція 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 45 Фортуніс, 0:2 – 80 Доніс.
Нагадаємо, Україна зіграла в нічию з Португалією. Відеоогляд матчу ви можете переглянути на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.