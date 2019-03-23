Півзахисник Португалії: Нам протистояв добре організований захист

Рівень організованості збірної України у матчі відбору до Чемпіонату Європи здивував португальців.

Про це розповів півзахисник збірної Португалії Вілльям Карвалью.

"Ми хотіли здобути 3 очки, але нам протистояв добре організований захист, а їх команда вся була за лінією м'яча. Було дуже важко завершити атаку.

Ми добре грали, але, на жаль, не досягли успіху. Треба добре відпочити і відновитися до наступуної гри", - сказав Карвалью.