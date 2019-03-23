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Павелко прокоментував виклик Мораеса у збірну

Сьогодні 12:07 329 0
Павелко прокоментував виклик Мораеса у збірну

Нападник збірної України та донецького Шахтаря Жуніор Мораес цілком заслуговував отримати українське громадянство.

Таку думку висловиви президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Мораес - гравець українського футболу, який разом з сім'єю живе в Україні. Він не поїхав зі країни в той момент, коли почалася війна. На його місці багато хто міг передумати і виїхати, вивести сім'ю в більш спокійне місце.

Більш того, існують приклади, коли українці їдуть в країну-агресор і не відчувають за цим ніякої моральної відповідальності. Це показовий момент, що хлопець залишився в Україні, показує прекрасну гру і прийняв українське громадянство. Він дуже емоційно до цього підходив", - сказав Павелко.

Нагадаємо, що Мораес дебютував за збірну у матчі з Португалією.

Раніше Андронов прокоментував виклик Мораеса.

Джерело - Футбол 1/2.

#Мораес, #Павелко
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