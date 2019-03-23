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Трансляція Іспанія - Норвегія: онлайн 23.03.2019

Сьогодні 07:00 223 0
Трансляція Іспанія - Норвегія: онлайн 23.03.2019

Не пропустіть матч Чемпіонату Європи Іспанія - Норвегія онлайн. Матч відбудеться 23.03. 2019. Початок - 21:45.

Трансляцію Іспанія - Норвегія дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Іспанія - Норвегія: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Іспанія - Норвегія онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Іспанія - Норвегія можна починаючи з 21:35, а стартовий свисток пролунає о 21:45.

Джерело - Чемпіон.

#Іспанія, #Норвегія, #Євро-2020
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