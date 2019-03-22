Португалія - Україна: відео голів та огляд матчу

Сьогодні, 22 березня, для України почнеться кваліфікація на Євро-2020 і почнеться вона з поєдинку проти самого грізного суперника по групі - чинного чемпіона Європи Португалії. Поєдинок розпочнеться о 21:45 і багато в чому визначить, на що варто розраховувати українцям у цьому відбірковому циклі.

Підопічні Андрія Шевченка прибули до Португалії ще 20 березня. З собою керманич збірної взяв 25 гравців, але до заявки вніс лише 23.

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Напередодні команда прогулялася Лісабоном.

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Безпосередньо на поєдинку очікується аншлаг. Натомість українських вболівальників буде близько 2 тисяч.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію. Її початок о 21:45.

Також на нашому сайті оперативно можна буде переглянути усі забиті голи та ключові моменти гри.

Стартові склади команд:

Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Яремчук.

Запасні: Бойко, Лунін, Бутко, Бурда, Соболь, Буяльський, Сидорчук, Безус, Шапаренко, Циганков, Кравець, Мораес.

Португалія: Руй Патрісіу, Жоау Кансело, Пепе, Рубен Діаш, Рафаель Геррейро, Роналду, Моутінью, Андре Сілва, Бернарду Сілва, В. Карвалью, Рубен Невеш.

Запасні: Жозе Са, Бету, Фонте, Жоау Маріу, Данілу, Рафа Сілва, Жоау Феліш, Діогу Жота, Маріу Руй, Піцци, Семеду, Дієго Соуза.

Джерело - Чемпіон.