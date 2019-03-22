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Циганков: Побачив гру Роналду в 6 або 7 років

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Циганков: Побачив гру Роналду в 6 або 7 років
Віктор Циганков

Півзахисник Динамо і збірної України Віктор Циганков вперше побачив гру Криштіану Роналду в 6 чи 7 років.

Про це розповів сам футболіст Динамо.

"Коли вперше побачив гру Роналду? В 6 або 7 років. По-моєму крутили огляд матчу МЮ з Челсі.

Тоді він на піку був, він усім подобався. Він постійно фінтив, це дітям подобалося, усі футболки купували", - зазначив Циганков.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Матч Португалія - ​​Україна дивіться онлайн на нашому сайті. Текстова трансляція поєдинку також буде доступна на Чемпіоні.

Джерело - FootBoom.

#Циганков, #Україна, #Португалія, #Чемпіонат Європи
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