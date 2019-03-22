Циганков: Побачив гру Роналду в 6 або 7 років

Півзахисник Динамо і збірної України Віктор Циганков вперше побачив гру Криштіану Роналду в 6 чи 7 років.
Про це розповів сам футболіст Динамо.
"Коли вперше побачив гру Роналду? В 6 або 7 років. По-моєму крутили огляд матчу МЮ з Челсі.
Тоді він на піку був, він усім подобався. Він постійно фінтив, це дітям подобалося, усі футболки купували", - зазначив Циганков.
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Матч Португалія - Україна дивіться онлайн на нашому сайті. Текстова трансляція поєдинку також буде доступна на Чемпіоні.
Джерело - FootBoom.