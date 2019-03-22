Маліновський: Сподіваюся, що Роналду буде не в настрої давати футболку після матчу

Збірна України знає як нейстралізувати лідера Португалії Криштіану Роналду.
Про це розповів півзахисник нашої команди Руслан Маліновський.
"Футболка Роналду? Я ж не закінчую з футболом, ще буде можливість. Я сподіваюся, що він буде не в настрої давати футболку після матчу.
Постараємося закрити його в матчі, зіграти максимально щільно, не давати простір. Вся збірна Португалії грає на нього. Він небезпечніше у штрафній, ніж у центрі поля", - відзначив Руслан.
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Матч Португалія - Україна дивіться онлайн на нашому сайті. Текстова трансляція поєдинку також буде доступна на Чемпіоні.
Джерело - FootBoom.